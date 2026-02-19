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Постер фильма Rakkasapuradhol
7.6
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7.6

Rakkasapuradhol

, 2026
Rakkasapuradhol
Индия / драма
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Постер фильма Rakkasapuradhol
7.6
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Anirudh Bhat
Гопал Дешпанде
Jahangir
Archana Kottige
Swathista Krishnan
Prashanth Sambargi
Salmin Sheriff
Ramu
Gourav Shetty
Радж Б. Шетти
B Suresh
Режиссер Ravi Saranga
Сценарист Kranthi Kumar, Ravi Saranga
Композитор Arjun Janya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 7 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $9 014
Производство KN Entertainments
Другие названия
Rakkasapuradhol

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Отзывы о фильме

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