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Скоро в прокате «Дни Сакамото»
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7.6
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Rakkasapuradhol
7.6
Rakkasapuradhol
, 2026
Rakkasapuradhol
Индия / драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.6
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Anirudh Bhat
Гопал Дешпанде
Jahangir
Archana Kottige
Swathista Krishnan
Prashanth Sambargi
Salmin Sheriff
Ramu
Gourav Shetty
Радж Б. Шетти
B Suresh
Режиссер
Ravi Saranga
Сценарист
Kranthi Kumar
,
Ravi Saranga
Композитор
Arjun Janya
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 7 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
19 февраля 2026
Дата выхода
19 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$9 014
Производство
KN Entertainments
Другие названия
Rakkasapuradhol
Еще
Рейтинг фильма
7.6
Оцените
10
голосов
7.5
IMDb
Обновлено 19 февраля 2026
Отзывы о фильме
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