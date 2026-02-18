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Постер фильма Кормильцы
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Кормильцы

, 2024
Россия / документальный / 18+
Постер фильма Кормильцы

О фильме

Лисичанск, Луганская Народная Республика… Город в «красной зоне», всего в десяти километрах от линии фронта. Круглые сутки идут обстрелы, в небе летают боевые дроны, каждые несколько часов объявляют ракетную тревогу. Уже два года здесь работает команда Рустама Гатина – повара и предпринимателя из Набережных Челнов. На двух полевых кухнях они каждый день готовят горячую еду на пять тысяч человек и под обстрелами развозят её по больницам и центрам раздачи гуманитарной помощи.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 22 минуты
Год выпуска 2024

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 18 февраля 2026

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