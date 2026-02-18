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Лисичанск, Луганская Народная Республика… Город в «красной зоне», всего в десяти километрах от линии фронта. Круглые сутки идут обстрелы, в небе летают боевые дроны, каждые несколько часов объявляют ракетную тревогу. Уже два года здесь работает команда Рустама Гатина – повара и предпринимателя из Набережных Челнов. На двух полевых кухнях они каждый день готовят горячую еду на пять тысяч человек и под обстрелами развозят её по больницам и центрам раздачи гуманитарной помощи.