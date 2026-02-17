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6.7
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Hey Bhagawan
6.7
Hey Bhagawan
, 2026
Hey Bhagawan
Индия / комедия
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.7
В ролях
V.K. Naresh
Rao Balwanth
Веннела Кишор
Yuvan
Shivani Nagaram
Mithra
Sudharshan
Bakka
Suhas
Krishna Balwanth
Harsha Vardhan
Аджай Гхош
Durga Rao
Sravanthi Chokkarapu
Champa
Rocket Raghava
PVB's PA
Annapoorna
Nannamma
Darbha Appaji Ambarisha
Party President
Харшавардхан
PVB
Режиссер
Gopi Atchara
Сценарист
Shanmukha Prasanth
,
Midhun Shankar Reddy
,
Gopi Atchara
Композитор
Vivek Sagar
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$26 638
Производство
Trishul Visionary Studios
Другие названия
Hey Balwanth, Hey Bhagawan
Еще
Рейтинг фильма
6.7
Оцените
12
голосов
5.8
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 февраля 2026
Отзывы о фильме
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