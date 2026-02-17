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Постер фильма Hey Bhagawan
6.7
Киноафиша Фильмы Hey Bhagawan
6.7

Hey Bhagawan

, 2026
Hey Bhagawan
Индия / комедия
Постер фильма Hey Bhagawan
6.7

В ролях

V.K. Naresh
Rao Balwanth
Веннела Кишор
Yuvan
Shivani Nagaram
Mithra
Sudharshan
Bakka
Suhas
Krishna Balwanth
Harsha Vardhan
Аджай Гхош
Durga Rao
Sravanthi Chokkarapu
Champa
Rocket Raghava
PVB's PA
Annapoorna
Nannamma
Darbha Appaji Ambarisha
Party President
Харшавардхан
PVB
Режиссер Gopi Atchara
Сценарист Shanmukha Prasanth, Midhun Shankar Reddy, Gopi Atchara
Композитор Vivek Sagar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2026
Сборы в мире $26 638
Производство Trishul Visionary Studios
Другие названия
Hey Balwanth, Hey Bhagawan

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 февраля 2026

Отзывы о фильме

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