В ролях
Мария-Виктория Драгус
Großbäuerin
Свен-Эрик Бехтольф
Richter
Мариса Гровальдт
Erzählerin
Augustino Renken
Alter Knecht
Maurice Leonhard
Junger Knecht
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Маркус Шляйнцер
Сценарист
Маркус Шляйнцер
Композитор
Tara Nome Doyle
Детали фильма
Страна
Австрия / Германия
Продолжительность
1 час 34 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
5 марта 2026
Дата выхода
|17 апреля 2026
|Австрия
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|12
|9 сентября 2026
|Бельгия
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|30 апреля 2026
|Германия
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|12
|27 августа 2026
|Греция
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|12 ноября 2026
|Дания
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|20 ноября 2026
|Испания
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|9 сентября 2026
|Нидерланды
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|10 сентября 2026
|Украина
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|2 октября 2026
|Финляндия
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|9 сентября 2026
|Франция
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|7 мая 2026
|Швейцария
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|12
Сборы в мире
$675 796
Производство
Schubert, Row Pictures I, Walker Worm Film
Другие названия
Rose, Róża, Роза, 雙面蘿絲