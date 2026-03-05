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Роуз

, 2026
Rose
Австрия, Германия / драма
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7.7
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В ролях

Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Rose
Годехард Гизе
Großbauer
Роберт Гвиздек
Роберт Гвиздек
Amtmann
Мария-Виктория Драгус
Großbäuerin
Свен-Эрик Бехтольф
Richter
Райнер Эггер
Doktor
Бастиан Трост
Caro Braun
Suzanna
Мариса Гровальдт
Erzählerin
Augustino Renken
Alter Knecht
Maurice Leonhard
Junger Knecht
Режиссер Маркус Шляйнцер
Сценарист Маркус Шляйнцер
Композитор Tara Nome Doyle
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австрия / Германия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 5 марта 2026
Дата выхода
17 апреля 2026 Австрия 12
9 сентября 2026 Бельгия
30 апреля 2026 Германия 12
27 августа 2026 Греция
12 ноября 2026 Дания
20 ноября 2026 Испания
9 сентября 2026 Нидерланды
10 сентября 2026 Украина
2 октября 2026 Финляндия
9 сентября 2026 Франция
7 мая 2026 Швейцария 12
Сборы в мире $675 796
Производство Schubert, Row Pictures I, Walker Worm Film
Другие названия
Rose, Róża, Роза, 雙面蘿絲

Рейтинг фильма

7.7
Оцените 13 голосов
7.7 IMDb
Обновлено 13 февраля 2026

Отзывы о фильме

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