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7.8
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A Beautiful Breakup
7.8
A Beautiful Breakup
, 2026
A Beautiful Breakup
Индия / мелодрама, триллер
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.8
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Thaksh
Krish
Matylda aka Matylda Bajer
Ruby
Режиссер
Ajithvasan Uggina
Сценарист
Ajithvasan Uggina
Композитор
Илаяраджа
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Производство
5 Natures Movies International
Другие названия
A Beautiful Breakup
Еще
Рейтинг фильма
7.8
Оцените
10
голосов
6
IMDb
Обновлено 13 февраля 2026
Отзывы о фильме
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