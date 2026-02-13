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Постер фильма A Beautiful Breakup
7.8
Киноафиша Фильмы A Beautiful Breakup
7.8

A Beautiful Breakup

, 2026
A Beautiful Breakup
Индия / мелодрама, триллер
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Постер фильма A Beautiful Breakup
7.8
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Thaksh
Krish
Matylda aka Matylda Bajer
Ruby
Режиссер Ajithvasan Uggina
Сценарист Ajithvasan Uggina
Композитор Илаяраджа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026 ОАЭ 18TC
Производство 5 Natures Movies International
Другие названия
A Beautiful Breakup

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 13 февраля 2026

Отзывы о фильме

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