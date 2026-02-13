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Постер фильма Медсёстры в бикини
2.7
Киноафиша Фильмы Медсёстры в бикини
2.7

Медсёстры в бикини

, 2026
Bikini Nurses
США / драма
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Постер фильма Медсёстры в бикини
2.7
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Chris Spinelli
Bill Race
София Папуашвили
Gina
Джейми Грефе
John Guillotine
Жасмин Линн
Lana
Тесса Рейн
Tina
Tessa Raine
Tina
Sofia Papuashvili
Gina
Jamie Grefe
John Guillotine
Jasmine Lynn
Lana
Режиссер Jamie Grefe, Джейми Грефе
Сценарист Jamie Grefe, Джейми Грефе
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 13 февраля 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Производство CineRidge Entertainment
Другие названия
Bikini Nurses

Рейтинг фильма

2.7
Оцените 12 голосов
3.2 IMDb
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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