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Медсёстры в бикини
2.7
Медсёстры в бикини
, 2026
Bikini Nurses
США / драма
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Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
2.7
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Chris Spinelli
Bill Race
София Папуашвили
Gina
Джейми Грефе
John Guillotine
Жасмин Линн
Lana
Тесса Рейн
Tina
Tessa Raine
Tina
Sofia Papuashvili
Gina
Jamie Grefe
John Guillotine
Jasmine Lynn
Lana
Режиссер
Jamie Grefe
,
Джейми Грефе
Сценарист
Jamie Grefe
,
Джейми Грефе
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
13 февраля 2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Производство
CineRidge Entertainment
Другие названия
Bikini Nurses
Еще
Рейтинг фильма
2.7
Оцените
12
голосов
3.2
IMDb
Обновлено 12 февраля 2026
Отзывы о фильме
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