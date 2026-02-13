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Постер фильма Девушка на час
7.3
Киноафиша Фильмы Девушка на час
7.3

Девушка на час

, 2026
One Hour Girlfriend
США / драма
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Постер фильма Девушка на час
7.3
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Chris Spinelli
Richard
София Папуашвили
Melina
Филлип Ким Марра
Max
Джейми Грефе
Mystery Man
Sofia Papuashvili
Melina
Phillip Kim Marra
Max
Jamie Grefe
Mystery Man
Режиссер Gregory Hatanaka
Сценарист Gregory Hatanaka
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 13 февраля 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Производство CineRidge Entertainment
Другие названия
One Hour Girlfriend

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 12 февраля 2026

Отзывы о фильме

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