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Девушка на час
7.3
Девушка на час
, 2026
One Hour Girlfriend
США / драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
7.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Chris Spinelli
Richard
София Папуашвили
Melina
Филлип Ким Марра
Max
Джейми Грефе
Mystery Man
Sofia Papuashvili
Melina
Phillip Kim Marra
Max
Jamie Grefe
Mystery Man
Режиссер
Gregory Hatanaka
Сценарист
Gregory Hatanaka
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
13 февраля 2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Производство
CineRidge Entertainment
Другие названия
One Hour Girlfriend
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
13
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 12 февраля 2026
Отзывы о фильме
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