Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Душа защитника
Киноафиша Фильмы Душа защитника

Душа защитника

, 2026
Беларусь / драма / 12+
Постер фильма Душа защитника

О фильме

Как сохранить мир в условиях войны?   Чтобы осознать нынешние реалии, показать Человечность и Сострадание в условиях войны, вдохновить зрителя на размышления о важности мира, человечности и мужестве спецкор Григорий Азарёнок отправляется на белорусско-украинскую границу, чтобы встретиться с солдатами, военными, командирами и узнать об их жизни.   Это фильм о вооружённых силах Республики Беларусь, жизни военных на службе, ведь служба — это не только обязанность, но и постоянный определённый ритм работы, их жизненный уклад, боевое состояние. Общаясь с военнослужащими разных званий, мирными жителями и всех, кто поддерживает армию, он ищет ответы на вопросы о мотивации и чувствах наших защитников, вдохновляя зрителей ценить мирную жизнь и проявлять благодарность за её сохранение. «Душа защитника» — это художественно-публицистический фильм, который глубоко исследует тему защиты Родины через раскрытие личностей тех, которые первыми становятся на защиту страны в момент опасности. Это портреты людей, чья душа и внутренняя стойкость становятся их главным оружием. На экране предстают обычные люди, чья повседневная жизнь оборачивается непростой ответственностью. Пограничники, военнослужащие сил специальных операций, спецподразделения МВД, СОБР — каждый из всех героев вызывает симпатию и уважение, потому что именно в них зритель видит точку соприкосновения между государством и народом. Портрет каждого защитника не ограничивается внешними данными: улыбкой, жестами, формой, — они раскрываются через сомнения, надежды и философские размышления о долге, чести и ответственности перед народом. Визуальный ряд чередуется с психологическими монологами, где каждое мгновение становится символом верности и самоотверженности. Фильм показывает, как они живут в условиях постоянной готовности: на границе, на учениях и в условиях боевой подготовки. Их слова — сквозь призму повседневности — звучат как обещание: если появится угроза, они будут первыми на линии фронта, они первыми встретят врага и, к сожалению, первыми заплатят за мир самой высокой ценой — ценой своей жизни. Глубокий эмоциональный посыл фильма подаётся не только через личные истории, но и через коллективное ощущение единства — народ уверено доверяет своим защитникам, потому что видит в них не только силовую мощь, но и душу своих защитников, душу страны. Документальный стиль, параллельный монтаж, с использованием интервью, архивных материалов и репортажных кадров даёт динамичную подачу материала, что создаёт ощущение драматизма и напряжения. Сочетание динамичных и статичных кадров, использование крупного плана для создания эмоционального эффекта, применение «голландского угла» для передачи настроения, использование естественных звуков, звуков природы, а также музыки, которая усиливает эмоциональное воздействие — делает фильм поистине уникальным произведением документального жанра. Фильм «Душа защитника» не оставляет зрителя равнодушным: после просмотра остаётся мощная, ощутимая эмоция — чувство долга и благодарности к тем, кто стоит на страже, чувство доверия к людям, которые знают цену безопасности и неустанно работают ради мира и единства страны. Это фильм о том, как повседневные герои становятся той силой, на которую народ может опереться в любой момент своей жизни. Фильм создан при содействии и сотрудничестве с Пограничным комитетом, МВД и Министерством обороны в реальных локациях Вооружённых Сил Республики Беларусь.

Детали фильма

Страна Беларусь
Продолжительность 39 минут
Год выпуска 2026

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 1 голос
Обновлено 11 февраля 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Колючая и ушастый
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Тяжёлые и пыльные шторы отдайте бабушке, это прошлый век: 4 способа оформить окно легко и современно
Пару капель – и мои руки как после дорогого спа, хотя целый день вожусь на грядках: вот чем убираю грязь и сухость
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
Из 202 серий «Невского» зрители выделили только эти 5: их нельзя пропустить - через 2 недели начнут показывать на НТВ
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
«Мне ок»: Аксенова встала грудью за фильм о Германии с оценкой 6.0 — от него у россиян «кровоточили глаза»
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
В СССР этот фильм собрал в кино 50 млн зрителей — и только женщины покидали залы вне себя от гнева: «белая ворона» среди классики
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше