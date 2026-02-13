Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дни Сакамото»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
5.3
Киноафиша
Фильмы
My Lord
5.3
My Lord
, 2026
My Lord
Индия / драма
Пойду
0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
5.3
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
М. Сасикумар
Muthusirpi
Чайтра Ашар
Suseela
V. Jayaprakash
Judge Ramanujam
Gopi Nainar
Asha Sharath
Sujatha Mohan
Гуру Сомасундарам
Kathirvelan
Vasumithra
Local Money Lender
Vyshali Kemkar
Gayathri
Mahadev Payyakkal
Chief Doctor
Prasanna Ramkumar
Режиссер
Raju Murugan
Сценарист
Raju Murugan
Композитор
Sean Roldan
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 27 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$11 291
Производство
Olympia Movies
Другие названия
My Lord
Еще
Рейтинг фильма
5.3
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 10 февраля 2026
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
Отзывы
2026, Россия, комедия, семейный
Зловещие мертвецы: Пекло
Отзывы
2026, США, ужасы
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Мой дикий друг. Возвращение домой
Отзывы
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Её личный ад
Рецензия
Отзывы
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Колючая и ушастый
Отзывы
2025, Бельгия / Франция / Люксембург, анимация
Пару капель в мисочку — и пыль как ветром сдуло: мебель скрипит от чистоты неделю без дорогущей химии
Сосиски за 67 рублей тащу из «Магнита» тележками и давлюсь слюнями: всю пачку со стола семья сметает за минуту
Опытные хозяйки не знают, как заточить терку, а в моей семье не меняется с 1978 года — даже если шинковать каждый день
Вместо «Первого отдела» НТВ покажет новинку «Один из нас» — без зомби и Джоэла, но со своей фишкой
Как звали Якина и где снимали «Девчат»: только настоящий знаток Мосфильма ответит на все 5 вопросов (тест)
«Шерлок» Камбербэтча — наивный дилетант с лупой на фоне этих трёх детективов: от №2 мурашки по коже даже 12 лет спустя
Свежая российская комедия с оценкой 8.3 побила великих «Афоню» и «Карнавальную ночь»: россияне ее «смотрят, отложив смартфоны»
Устали ждать 3-й сезон «Дандадана»? Дату выхода только что «спойлернули» – вот когда Момо вернется
«Невский» встречает «Машу и Медведя» в этом детективе с рейтингом 8.1 — и он даже Семенова уложил на лопатки: «Я зафанатела!»
Свежий мини-сериал с оценкой 7.6 зайдет фанатам «Гангстерленда»: «актеры отличные, идея интересная»
«Летят журавли», конечно, хороший фильм, но французы его стыдятся: даже поменяли ему название
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667