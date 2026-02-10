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Наихудший
Наихудший
The Worst
Великобритания / комедия / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Алисия Викандер
Emily Fisher
Кира Найтли
Holly
Эрин Келлиман
Niamh
Джейми Дорнан
Danny
Дастин Демри-Бёрнс
Энтони Бойл
Danny
Сиан Клиффорд
Анна Максвелл Мартин
Josh Finan
Закари Момо
Eka Chavleishvili
Сэм Клафлин
Jim
Режиссер
Саймон Вудс
Сценарист
Саймон Вудс
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Великобритания
Производство
Cactus Films, Eclipse Films, Logical Pictures
Другие названия
The Worst
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Рейтинг фильма
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Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 10 февраля 2026
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