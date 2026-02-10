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Наихудший

The Worst
Великобритания / комедия / 18+

В ролях

Алисия Викандер
Алисия Викандер
Emily Fisher
Кира Найтли
Кира Найтли
Holly
Эрин Келлиман
Эрин Келлиман
Niamh
Джейми Дорнан
Джейми Дорнан
Danny
Дастин Демри-Бёрнс
Дастин Демри-Бёрнс
Энтони Бойл
Энтони Бойл
Danny
Сиан Клиффорд
Сиан Клиффорд
Анна Максвелл Мартин
Анна Максвелл Мартин
Josh Finan
Закари Момо
Закари Момо
Eka Chavleishvili
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Jim
Режиссер Саймон Вудс
Сценарист Саймон Вудс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Производство Cactus Films, Eclipse Films, Logical Pictures
Другие названия
The Worst

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 10 февраля 2026

Отзывы о фильме

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