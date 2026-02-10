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Фильм рассказывает о судьбе Юрия Рериха и о путешествии со знаменитыми отцом и матерью по малоисследованным местам Тибета и Гималаев. Юрий Николаeвич Рерих (1902 — 1960) — cтарший сын Николая Константиновича Рериха и Елены Ивановны Рерих, он был выдающимся востоковедом, лингвистом, филологом, искусствоведом, этнографом, путешественником, профессором, директором Института Гималайских исследований «Урусвати», доктором филологических наук, заведующим сектором философии и истории религии Индии Института востоковедения АН СССР.