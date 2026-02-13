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Скоро в прокате «Мой дикий друг. Возвращение домой»
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5.1
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DSP Dev 2
5.1
DSP Dev 2
, 2026
DSP Dev 2
Индия / драма
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0
Не пойду
0
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.1
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Aditi Aarya
Deedar Gill
Дев Хароуд
Ashish Nehra
SHO Yashwant Rathee
Dhanveer Singh
Shruti Sodhi
Rajveer Suryavanshi
Bittu
Varun Narang
Hotel Manager
R Ramadatt
Police officer
Режиссер
Mandeep Benipal
Сценарист
Inderpal Singh
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 40 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
10 июля 2026
Премьера в мире
13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026
Индия
Бюджет
70 000 000 INR
Сборы в мире
$14 773
Производство
Dream Reality Movies
Другие названия
DSP Dev 2
Еще
Рейтинг фильма
5.1
Оцените
14
голосов
7
IMDb
Обновлено 10 февраля 2026
Отзывы о фильме
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