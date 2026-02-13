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Постер фильма DSP Dev 2
5.1
Киноафиша Фильмы DSP Dev 2
5.1

DSP Dev 2

, 2026
DSP Dev 2
Индия / драма
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Постер фильма DSP Dev 2
5.1
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Aditi Aarya
Deedar Gill
Дев Хароуд
Ashish Nehra
SHO Yashwant Rathee
Dhanveer Singh
Shruti Sodhi
Rajveer Suryavanshi
Bittu
Varun Narang
Hotel Manager
R Ramadatt
Police officer
Режиссер Mandeep Benipal
Сценарист Inderpal Singh
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 10 июля 2026
Премьера в мире 13 февраля 2026
Дата выхода
13 февраля 2026 Индия
Бюджет 70 000 000 INR
Сборы в мире $14 773
Производство Dream Reality Movies
Другие названия
DSP Dev 2

Рейтинг фильма

5.1
Оцените 14 голосов
7 IMDb
Обновлено 10 февраля 2026

Отзывы о фильме

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