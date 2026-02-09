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Киноафиша Фильмы Безымянный фильм Charli XCX и Такаси Миике

Безымянный фильм Charli XCX и Такаси Миике

Untitled Charli XCX/Takashi Miike Project
США, Япония / ужасы / 18+

В ролях

Милли Олкок
Милли Олкок
Charli XCX
Charli XCX
Норман Ридус
Норман Ридус
Сё Касамацу
Кико Мидзухара
Хейли Гейтс
Хейли Гейтс
Юмико Аояги
Writer
Adam Friedland
Режиссер Такаси Миике
Сценарист Ross Evans, Юмико Аояги, Такаси Миике, Charli XCX
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Япония
Производство Good World Productions, Live Nation Studios, OLM
Другие названия
Untitled Charli XCX/Takashi Miike Project

Рейтинг фильма

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Обновлено 9 февраля 2026

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