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Безымянный фильм Charli XCX и Такаси Миике
Безымянный фильм Charli XCX и Такаси Миике
Untitled Charli XCX/Takashi Miike Project
США, Япония / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Места съёмок
В ролях
Милли Олкок
Charli XCX
Норман Ридус
Сё Касамацу
Кико Мидзухара
Хейли Гейтс
Юмико Аояги
Writer
Adam Friedland
Режиссер
Такаси Миике
Сценарист
Ross Evans
,
Юмико Аояги
,
Такаси Миике
,
Charli XCX
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США / Япония
Производство
Good World Productions, Live Nation Studios, OLM
Другие названия
Untitled Charli XCX/Takashi Miike Project
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Обновлено 9 февраля 2026
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