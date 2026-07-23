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4.8
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The Assistant
4.8
The Assistant
, 2025
Czlowiek do wszystkiego
Польша / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
4.8
В ролях
Juliusz Chrzastowski
Роман Ганцарчик
Ева Колясиньска
Анджей Конопка
Michal Majnicz
Aleksandra Nowosadko
Marta Ojrzynska
Пётр Троян
Malgorzata Zawadzka
Агнешка Жулевска
Юлиуш Хшонстовский
Режиссер
Anna Sasnal
,
Wilhelm Sasnal
Сценарист
Anna Sasnal
,
Wilhelm Sasnal
,
Роберт Вальзер
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Польша
Продолжительность
2 часа 9 минут
Год выпуска
2025
Другие названия
Czlowiek do wszystkiego, The Assistant, Człowiek do wszystkiego, A Man For Everything
Еще
Рейтинг фильма
4.8
Оцените
10
голосов
5
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 23 июля 2026
Отзывы о фильме
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