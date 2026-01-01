Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Верни меня из мёртвых» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Астрал. Школа кошмаров Кадры из фильма «Астрал. Школа кошмаров»

Кадры из фильма «Астрал. Школа кошмаров»

Вся информация о фильме
Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 1 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 2 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 3
Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 4 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 5 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 6 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 7 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 8 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 9 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 10 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 11 Астрал. Школа кошмаров (2025) - фото 12
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
11,6 млн просмотров и море умиления: у «Маши и Медведя» есть идеальная серия ко Дню всех влюбленных (видео)
2 самые громкие премьеры этой недели: включите на выходных, если еще не успели заценить
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
900+ млн за месяц, миллиард на горизонте: эротика с Суини бьет рекорд «Пятидесяти оттенков», а ведь на нее никто не ставил
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
От Мулан до Моан: какая ты принцесса Disney по знаку Зодиака
Хабенский не произнес ни слова, но фильм собрал 5 600 000 рублей еще до проката: почему стоит посмотреть «Здесь был Юра»
«Невеста не волк — в лес не убежит»: вспомните 5 фильмов СССР по фото с молодоженами (тест)
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше