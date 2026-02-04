Документальный фильм, снятый на основе материалов карельского периода творчества Николая Рериха, на самом деле рассматривает творческую деятельность художника куда более широко, изобилуя множеством наглядного иллюстративного материала и приводя воспоминания не только Рериха, но и деятелей его эпохи, погружая в контекст происходящего, творческих веяний той поры. Фильм рассказывает не только о карельском периоде жизни в конце 1910-х годов, когда были созданы десятки полотен, написаны стихи, повести и пьесы, но и о более ранних путешествиях, поездках семьи Рерихов по Русскому Северу, Финляндии, чьи образы природы и архитектуры были воплощены в эскизах к разным театральным постановкам. Посещения островов Валаамского архипелага, монашеских скитов, природных памятников дали мощный творческий импульс, а их образы ещё не единожды возникнут в творчестве художника более позднего периода.