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Киноафиша Фильмы Рерих. Северная Одиссея

Рерих. Северная Одиссея

, 2020
Россия / документальный / 18+

О фильме

Документальный фильм, снятый на основе материалов карельского периода творчества Николая Рериха, на самом деле рассматривает творческую деятельность художника куда более широко, изобилуя множеством наглядного иллюстративного материала и приводя воспоминания не только Рериха, но и деятелей его эпохи, погружая в контекст происходящего, творческих веяний той поры. Фильм рассказывает не только о карельском периоде жизни в конце 1910-х годов, когда были созданы десятки полотен, написаны стихи, повести и пьесы, но и о более ранних путешествиях, поездках семьи Рерихов по Русскому Северу, Финляндии, чьи образы природы и архитектуры были воплощены в эскизах к разным театральным постановкам. Посещения островов Валаамского архипелага, монашеских скитов, природных памятников дали мощный творческий импульс, а их образы ещё не единожды возникнут в творчестве художника более позднего периода.

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 46 минут
Год выпуска 2020

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 4 февраля 2026

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