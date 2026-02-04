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Постер фильма Hüddam 6:Cinnet
3.9
Киноафиша Фильмы Hüddam 6:Cinnet
3.9

Hüddam 6:Cinnet

, 2026
Hüddam 6:Cinnet
Турция / ужасы, детектив, триллер
Постер фильма Hüddam 6:Cinnet
3.9

О фильме

После перенесённой травмы Орхана отстраняют от преподавательской деятельности, и он начинает жить под присмотром своей жены Элиф и шурина Огуза. Перестав принимать назначенные препараты, Орхан теряет способность отличать реальность от воображения. В итоге он понимает, что существа, с которыми он ведёт борьбу, находятся не снаружи, а внутри его сознания. И единственный путь к спасению для него — столкнуться с грехом, о котором он давно забы

В ролях

Eser Agcali
Orhan
Zisan Özlem Akçali
Elif
Ali Kemal Aydin
Ömer
Oguzhan Özden
Oguz
Murat Özen
Hakan
Режиссер Utku Uçar
Сценарист Utku Uçar
Композитор Utku Uçar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Турция
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Бюджет $50 000
Сборы в мире $283 563
Производство Hayal Sanat
Другие названия
Hüddam 6: Cinnet

Рейтинг фильма

3.9
Оцените 13 голосов
3.4 IMDb
Обновлено 4 февраля 2026

Отзывы о фильме

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