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После перенесённой травмы Орхана отстраняют от преподавательской деятельности, и он начинает жить под присмотром своей жены Элиф и шурина Огуза. Перестав принимать назначенные препараты, Орхан теряет способность отличать реальность от воображения. В итоге он понимает, что существа, с которыми он ведёт борьбу, находятся не снаружи, а внутри его сознания. И единственный путь к спасению для него — столкнуться с грехом, о котором он давно забы