Фильмы
Не оставляй, мама!
Кадры из фильма «Не оставляй, мама!»
Кадры из фильма «Не оставляй, мама!»
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Что ждет Жука во 2 сезоне «Черного солнца»? Ставки стали выше — на кону не только репутация и должность
Всего 8 серий, а пролетели как одна: детективного триллера с такой развязкой я еще не встречала
Сашу из «Москва слезам не верит» и других помнят многие: но узнаете ли вы еще 5 фильмов СССР по второстепенным персонажам? (тест)
С ИИ-кадрами, постаревшей Эм-Джей и Серебряным Соболем: «Человек Паук-4» явно станет хитом — Магуайр в трейлере напоминает Логана
«Дурилки картонные»: ветераны спецназа разгромили «Позывной "Альфа"» — особо влетело Епифанцеву с козлиной бородкой
Юру Борисова назвала «дурачком» звезда «Папиных дочек»: раскрыла, кто продвигает актера
Мудрость, заключенная в четырех словах: что Фаина Раневская назвала главным богатством старости
Рекомендовано фанатам «Первого отдела»: найден достойный детектив от НТВ — в главной роли Шибанов
В этом фильме американцы опозорили великую Вертинскую на весь мир: пятно на репутации Голливуда
Киргизский «Форест Гамп» с Бондаренко и Майковым: после просмотра этого фильма хочется жить
Как в Османской империи «производили» евнухов: схема, о которой смолчал «Великолепный век»
