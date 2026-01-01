«Сампо» — фильм советско-финского производства режиссёра Александра Птушко снят по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Анники, сестру кователя Ильмаринена, похищает злая чародейка Лоухи, хозяйка сумрачной Похъёлы. Ее жених — Лемминкяйнен, вместе с кузнецом Ильмариненом, отправляется за ней в далекую Похъёлу. Для того чтобы вернуть Анники, они должны выполнить несколько условий коварной Лоухи. Одно из условий — выковать чудесную мельницу Сампо…

