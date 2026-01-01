Оповещения от Киноафиши
Сампо

Сампо

Sampo 18+
О фильме

«Сампо» — фильм советско-финского производства режиссёра Александра Птушко снят по мотивам карело-финского эпоса «Калевала». Анники, сестру кователя Ильмаринена, похищает злая чародейка Лоухи, хозяйка сумрачной Похъёлы. Ее жених — Лемминкяйнен, вместе с кузнецом Ильмариненом, отправляется за ней в далекую Похъёлу. Для того чтобы вернуть Анники, они должны выполнить несколько условий коварной Лоухи. Одно из условий — выковать чудесную мельницу Сампо…
Страна Финляндия / СССР
Продолжительность 1 час 7 минут
Год выпуска 1959
Бюджет 1 000 000 000 FIM
Производство Suomi-Filmi, Мосфильм
Другие названия
Sampo, The Day the Earth Froze, A csodálatos malom, Carobna vodenica, Das gestohlene Glück, Satu sammosta, Сампо, 魔法の水車 サンポ
Режиссер
Александр Птушко
В ролях
Урхо Сомерсалми
Анна Орочко
Иван Воронов
Андрис Ошинь
Ада Войцик
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.5
10 голосов
4.5 IMDb
