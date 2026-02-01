Оповещения от Киноафиши
TheatreHD: Венская опера: Дон Карлос

TheatreHD: Венская опера: Дон Карлос

Giuseppe Verdi: Don Carlo - Wiener Staatsoper 18+
Билеты от 1100 ₽

О фильме

Пятьдесят оттенков черного. Драма Верди с «венценосной» Асмик Григорян; режиссерский взгляд Кирилла Серебренникова на мировую историю и историю костюма. Исторический костюм — основа режиссерской интерпретации этой «не костюмной» постановки. На сцене — НИИ, занимающийся изучением и сохранением одежды исторических персонажей оперы Верди. Герои примеряют и исследуют костюмы, вживаясь в свои роли. Исключение — Поза (Этьен Дюпюи), активист, борющийся против ужасных условий труда на швейных фабриках и ухудшения экологии. В аутодафе для него горят не еретики — горит сама планета!

Страна Германия
Продолжительность 3 часа 13 минут
Год выпуска 2024
Другие названия
Giuseppe Verdi: Don Carlo - Wiener Staatsoper, Giuseppe Verdi : Don Carlo - Opéra de Vienne
Режиссер
Майкл Бейер
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников
В ролях
Этьен Дюпюи
Асмик Григорян
Joshua Guerrero
Eve-Maud Hubeaux
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 1100 ₽
Отзывы о фильме

