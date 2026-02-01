Пятьдесят оттенков черного. Драма Верди с «венценосной» Асмик Григорян; режиссерский взгляд Кирилла Серебренникова на мировую историю и историю костюма. Исторический костюм — основа режиссерской интерпретации этой «не костюмной» постановки. На сцене — НИИ, занимающийся изучением и сохранением одежды исторических персонажей оперы Верди. Герои примеряют и исследуют костюмы, вживаясь в свои роли. Исключение — Поза (Этьен Дюпюи), активист, борющийся против ужасных условий труда на швейных фабриках и ухудшения экологии. В аутодафе для него горят не еретики — горит сама планета!