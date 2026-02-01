Оповещения от Киноафиши
Постер фильма TheatreHD: Бесы
1 постер Билеты от 1500 ₽
TheatreHD: Бесы

TheatreHD: Бесы

18+
Билеты от 1500 ₽

О фильме

«Вихри пепла и пожар в умах». Спектакль-событие со сцене «Красного факела» переосмысляет один из самых сложных романов русской литературы. Художественный руководитель и главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко предложил свою интерпретацию одноименного романа Федора Достоевского. Декораций на сцене минимум, вокруг — белое пространство, которое обыгрывается светом, а с потолка на протяжении всего спектакля сыплется пепел — как символ идеологического «пожара в умах», охватившего Россию, и одновременно хрупкости человеческих убеждений. Сложное, многоплановое произведение о молодых идеалистах-нигилистах было написано Достоевским под влиянием революционного движения 1860–1870-х годов и основано на реальном деле об убийстве студента Иванова членами кружка Нечаева. Достоевский, сам бывший в молодости революционером, создал роман-предостережение об опасности идеологии насилия и отрицания. «Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни, — говорит Андрей Прикотенко. — Все линии соединяет фигура Ставрогина, причем... возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания...» В записи музыки к спектаклю принимал участие Филармонический камерный оркестр Новосибирска под руководством дирижера Арсентия Ткаченко.

Страна Россия
Продолжительность 3 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Режиссер
Андрей Прикотенко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты

«TheatreHD: Бесы» в кинотеатрах

пт 27 сб 28
Формат сеанса
Группировать сеансы
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D
19:30 от 1500 ₽
Полное расписание и билеты
