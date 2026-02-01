«Вихри пепла и пожар в умах». Спектакль-событие со сцене «Красного факела» переосмысляет один из самых сложных романов русской литературы. Художественный руководитель и главный режиссер новосибирского театра «Красный факел» Андрей Прикотенко предложил свою интерпретацию одноименного романа Федора Достоевского. Декораций на сцене минимум, вокруг — белое пространство, которое обыгрывается светом, а с потолка на протяжении всего спектакля сыплется пепел — как символ идеологического «пожара в умах», охватившего Россию, и одновременно хрупкости человеческих убеждений. Сложное, многоплановое произведение о молодых идеалистах-нигилистах было написано Достоевским под влиянием революционного движения 1860–1870-х годов и основано на реальном деле об убийстве студента Иванова членами кружка Нечаева. Достоевский, сам бывший в молодости революционером, создал роман-предостережение об опасности идеологии насилия и отрицания. «Этот во многом жуткий, а во многом смешной роман Достоевского — очень сложный для сценической композиции. Наверное, самый сложный в моей жизни, — говорит Андрей Прикотенко. — Все линии соединяет фигура Ставрогина, причем... возникает ситуация, когда окружающие наделяют человека сверхчертами, которыми он вовсе не обладает, и он неосознанно оказывается в центре внимания...» В записи музыки к спектаклю принимал участие Филармонический камерный оркестр Новосибирска под руководством дирижера Арсентия Ткаченко.