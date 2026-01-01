Оповещения от Киноафиши
Постер фильма There Are No Ghosts in the Apartment on Dobra Street
1 постер
Киноафиша Фильмы There Are No Ghosts in the Apartment on Dobra Street

There Are No Ghosts in the Apartment on Dobra Street

Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Польша
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Производство Studio Munka - Polish Filmmakers Association, Canal+ Polska, Mazowiecki Instytut Kultury
Другие названия
Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, There Are No Ghosts in the Apartment on Dobra Street
Режиссер
Emi Buchwald
В ролях
Bartlomiej Deklewa
Izabella Dudziak
Tymoteusz Rozynek
Karolina Rzepa
Piotr Napierala
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
