Постер фильма Ради весны
Киноафиша Фильмы Ради весны

Ради весны

18+
О фильме

Фильм был создан к 110-летию легендарного балета «Весна священная». Авторы рассказывают историю его создания и одновременно ищут ответ на вопрос: почему режиссёры и хореографы вновь и вновь возвращаются к этому балету? В самых знаменитых театрах мира артисты погружают зрителей в жертвенный ритуал и призывают силы природы вдохнуть в мир новую жизнь. Каждая постановка претендует на то, чтобы её назвали лучшей, но ни одна из них уже никогда не будет первой. В 1913 году в Париже, когда мировой балет переживал свою весну, это стало революцией в мире искусства. Тема, музыка, хореография — всё не вписывалось ни в одни рамки, поражало, удивляло, возмущало, но не оставляло равнодушным. Композитор Игорь Стравинский, художник Николай Рерих, хореограф Вацлав Нижинский — каждый из них оказал влияние и на музыку, и на танец, и на художественное выражение, и на сам стиль… В фильме принимают участие Миллисент Ходсон и Кеннет Арчер, которым в 1987 году удалось воскресить «Весну священную» в первозданном виде, собирая по крупицам утраченный хореографический материал и элементы сценографии спектакля.  А также другие эксперты в области музыки и хореографии.

Страна Беларусь
Продолжительность 53 минуты
Год выпуска 2023
Режиссер
Александр Мышалов
Рейтинг фильма

0.0
Отзывы о фильме

