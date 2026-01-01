Оповещения от Киноафиши
О фильме

Документальный фильм рассказывает о жизни и работе Н. К. Рериха в Центральной Азии и проведении масштабной и беспрецедентной экспедиции, охватившей несколько государств и десятки тысяч километров в течение нескольких лет. История начинается с непродолжительного, но крайне увлекательного и насыщенного событиями, как и вся жизнь Н. К. Рериха, американского периода. В 1920-м году он был приглашён Чикагским институтом искусств для организации выставки своих картин и чтения лекций в 29 городах разных штатов.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Сергей Циханович
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
