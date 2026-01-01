Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Документальный фильм рассказывает о жизни и работе Н. К. Рериха в Центральной Азии и проведении масштабной и беспрецедентной экспедиции, охватившей несколько государств и десятки тысяч километров в течение нескольких лет. История начинается с непродолжительного, но крайне увлекательного и насыщенного событиями, как и вся жизнь Н. К. Рериха, американского периода. В 1920-м году он был приглашён Чикагским институтом искусств для организации выставки своих картин и чтения лекций в 29 городах разных штатов.