Киноафиша Фильмы История создания Музея-института семьи Рерихов

История создания Музея-института семьи Рерихов

18+
О фильме

Фильм о создании Музея-института семьи Рерихов, приуроченный к юбилею этого учреждения, рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов, о том, как возник и развивался этот уникальный музей. В фильме можно увидеть интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась, а также понять, как она впоследствии воплощалась. Музей-институт семьи Рерихов основан для сохранения наследия выдающейся семьи и памяти этих великих людей, имеет значимость как научный, культурный и образовательный центр, где хранятся документы, произведения искусства и другие материалы, связанные с их жизнью и работой, а также ведётся активная научная, выставочная и экскурсионная работа.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2024
Режиссер
Александр Трофимов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Отзывы о фильме

