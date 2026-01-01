Фильм о создании Музея-института семьи Рерихов, приуроченный к юбилею этого учреждения, рассказывает о происхождении собрания, которое легло в основу фондов, о том, как возник и развивался этот уникальный музей. В фильме можно увидеть интервью с людьми, связанными с музеем, и архивные материалы, которые помогают воссоздать атмосферу времени, когда идея музея только зарождалась, а также понять, как она впоследствии воплощалась. Музей-институт семьи Рерихов основан для сохранения наследия выдающейся семьи и памяти этих великих людей, имеет значимость как научный, культурный и образовательный центр, где хранятся документы, произведения искусства и другие материалы, связанные с их жизнью и работой, а также ведётся активная научная, выставочная и экскурсионная работа.