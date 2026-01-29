Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Қолымнан ұста
Қолымнан ұста
Qolymnan usta
комедия
Страна
Казахстан
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
29 января 2026
Дата выхода
29 января 2026
Казахстан
14+
Режиссер
Дархан Саркенов
В ролях
Рамазан Амантай
Бакытгуль Серикбаева
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
2
голоса
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
