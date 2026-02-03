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Франция / триллер / 18+

В ролях

Миа Гот
Миа Гот
Эндрю Скотт
Эндрю Скотт
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Фрэнк Диллэйн
Фрэнк Диллэйн
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Одесса Эзайон
Одесса Эзайон
Бенедикт Вонг
Бенедикт Вонг
Юэн Митчелл
Юэн Митчелл
Черри Джонс
Черри Джонс
Режиссер Жюстин Трие
Сценарист Жюстин Трие
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Производство IPR.VC, Les Films Pelléas, Les Films de Pierre
Другие названия
Fonda

Рейтинг фильма

0.0
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Обновлено 3 февраля 2026

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