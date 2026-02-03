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Фонда
Франция / триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
В ролях
Миа Гот
Эндрю Скотт
Эллисон Дженни
Фрэнк Диллэйн
Нэйтан Стюарт-Джарретт
Одесса Эзайон
Бенедикт Вонг
Юэн Митчелл
Черри Джонс
Режиссер
Жюстин Трие
Сценарист
Жюстин Трие
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Франция
Производство
IPR.VC, Les Films Pelléas, Les Films de Pierre
Другие названия
Fonda
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Обновлено 3 февраля 2026
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