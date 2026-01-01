Оповещения от Киноафиши
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Киноафиша
Фильмы
Paatki
Paatki
Paatki
Напомним о выходе в прокат
триллер
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 1 минута
Год выпуска
2026
Производство
AMP Studio
Другие названия
Paatki
Режиссер
Abhinay Deshmukh
В ролях
Gaurav Paswala
Shraddha Dangar
Hiten Tejwani
Suchita Trivedi
Karan Joshi
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
8.8
Оцените
12
голосов
8.3
IMDb
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
