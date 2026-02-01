Оповещения от Киноафиши
Постер мультфильма Kitty Kotty on the road
1 постер
Kitty Kotty on the road

Kitty Kotty on the road

Kicia Kocia w podróży
Страна Польша
Продолжительность 45 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026 Польша
Режиссер
Marta Strozycka
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

0.0
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы 
Отзывы о мультфильме

