О мультфильме
Расписание
Персоны
Постеры
1 постер
Пойду
0
Не пойду
0
Kitty Kotty on the road
Kitty Kotty on the road
Kicia Kocia w podróży
Напомним о выходе в прокат
анимация
Пойду
0
Не пойду
0
Страна
Польша
Продолжительность
45 минут
Год выпуска
2026
Премьера в мире
20 февраля 2026
Дата выхода
20 февраля 2026
Польша
Режиссер
Marta Strozycka
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
Оцените
0
голосов
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы
Смотреть в кино
Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о мультфильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
