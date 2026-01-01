Оповещения от Киноафиши
Фильмы
Фильмы
Пёс Бандит
Пёс Бандит
The Bandit Hound
18+
Напомним о выходе в прокат
комедия
О фильме
Когда прелестный пес по кличке Бандит начинает воровать деньги, чтобы помочь своей приемной семье, он невольно сталкивает их со своим опасным бывшим партнером.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2016
Бюджет
$3 000 000
Производство
FilmRise, All in Films, Michelle Danner
Другие названия
The Bandit Hound
Режиссер
Мишель Дэннер
В ролях
Кэтрин Белл
Джадд Нельсон
Лу Ферриньо
Пол Сорвино
Джо Флениган
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
4.4
Оцените
10
голосов
4.4
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
