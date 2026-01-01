Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Пёс Бандит
1 постер
Киноафиша Фильмы Пёс Бандит

Пёс Бандит

The Bandit Hound 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Когда прелестный пес по кличке Бандит начинает воровать деньги, чтобы помочь своей приемной семье, он невольно сталкивает их со своим опасным бывшим партнером.
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2016
Бюджет $3 000 000
Производство FilmRise, All in Films, Michelle Danner
Другие названия
The Bandit Hound
Режиссер
Мишель Дэннер
В ролях
Кэтрин Белл
Джадд Нельсон
Джадд Нельсон
Лу Ферриньо
Лу Ферриньо
Пол Сорвино
Пол Сорвино
Джо Флениган
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

4.4
Оцените 10 голосов
4.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пёс Бандит - смотреть в онлайн-кинотеатре

Пёс Бандит

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше