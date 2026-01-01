Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Live for Me
1 постер
Фильмы Live for Me

Live for Me

Iedereen is van de Wereld 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2025
Производство Rinkel Film, Tarantula Luxembourg, Tarantula Luxembourg
Другие названия
Iedereen is van de Wereld, Live for Me, Out of This World
Режиссер
Марк Де Хлоя
В ролях
Sophie Lindner
Maryam Akbari
Мари Юнг
Мари Юнг
Frida Heijmen
Alin Wishka
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
