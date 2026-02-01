Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма TheatreHD: Быстрые свидания
1 постер Билеты от 800 ₽
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Быстрые свидания

TheatreHD: Быстрые свидания

18+
Билеты от 800 ₽

О фильме

Пять историй о любви: хореографическая мозаика от театра «Урал Опера Балет». Возможно, впервые в мировой истории один балет поставили 12 соавторов — по шесть хореографов и композиторов. «Быстрые свидания» — итог лаборатории «Пиши балет», которую провели театр «Урал Опера Балет» и Союз композиторов России при поддержке Минкультуры России и международного фестиваля «Дягилев P. S.». В большом конкурсе были отобраны шесть композиторов-финалистов и представитель еще одной редкой профессии — художник по свету. В названии — структура и суть. Шесть дуэтов, короткие встречи и долгие проводы: драматические, комические, безумные, тихие и нежные. Синопсисом балета может служить старая мудрость хореографа Джорджа Баланчина: «Мужчина и женщина на сцене уже составляют сюжет». В свою очередь, зрители встречаются с новыми композиторами, никто из них прежде не сочинял балетов, — и это тоже быстрые свидания с надеждой на продолжение.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2025
В ролях
Глеб Сагеев
Александр Меркушев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Иллюзион
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«TheatreHD: Быстрые свидания» в кинотеатрах

ср 11 вс 22 ср 25 пт 27
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «TheatreHD: Быстрые свидания»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Иллюзион
Китай-город
2D
19:30 от 800 ₽
Полное расписание и билеты
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше