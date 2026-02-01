Оповещения от Киноафиши
О фильме

Всю свою жизнь Нюргун хотел доказать отцу, что он чего-то стоит, но очередная неудача в жизни Нюргуна, виде увольнения с работы (доставщика пиццы) рушит все его планы. И вот, казалось бы, пришло время признать свою ничтожность и опустить руки. Но по воле судьбы к нему объявляется его старый друг Сарыал (фитнес-блогер) и убеждает Нюргуна поехать с ним в деревню и помочь с контентом во время его участия в турнире косарей. Приехав в деревню Нюргун узнает, что этот турнир очень важный и серьезный, так как от исхода этого турнира зависит судьба целой деревни. Все бы ничего, но во время подготовки Сарыал получает травму и уже не может участвовать в турнире, и заменить его некому кроме нашего героя.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2026
Режиссер
Валентин Макаров
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии  Лучшие российские фильмы 
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
19:30 от 620 ₽
Полное расписание и билеты

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв

«Күүлэй! От Кэмэ (Праздник сенокоса)» в кинотеатрах

ср 11
Синема Парк DELUXE ТЦ «Метрополис»
Войковская
2D
19:30 от 620 ₽
Полное расписание и билеты
