Всю свою жизнь Нюргун хотел доказать отцу, что он чего-то стоит, но очередная неудача в жизни Нюргуна, виде увольнения с работы (доставщика пиццы) рушит все его планы. И вот, казалось бы, пришло время признать свою ничтожность и опустить руки. Но по воле судьбы к нему объявляется его старый друг Сарыал (фитнес-блогер) и убеждает Нюргуна поехать с ним в деревню и помочь с контентом во время его участия в турнире косарей. Приехав в деревню Нюргун узнает, что этот турнир очень важный и серьезный, так как от исхода этого турнира зависит судьба целой деревни. Все бы ничего, но во время подготовки Сарыал получает травму и уже не может участвовать в турнире, и заменить его некому кроме нашего героя.