Американский солдат Майлз Уиллис ранен в ходе боев в Ираке. Когда он пытается вызвать помощь, его внезапно окружает ослепительный свет и он оказывается в таинственном кубе, имея при себе только свое боевое снаряжение. С течением времени внутри куба начинает колебаться температура и сила тяжести, а на стенах появляются таинственные надписи. Единственным средством связи Майлза становится спутниковый телефон, по которому он общается с таинственной женщиной, оказавшейся в похожей ситуации. Пара должна работать сообща, чтобы сбежать и выяснить, кто и почему их похитил.

