Куб: Игра на выживание

The Abandon 18+
О фильме

Американский солдат Майлз Уиллис ранен в ходе боев в Ираке. Когда он пытается вызвать помощь, его внезапно окружает ослепительный свет и он оказывается в таинственном кубе, имея при себе только свое боевое снаряжение. С течением времени внутри куба начинает колебаться температура и сила тяжести, а на стенах появляются таинственные надписи. Единственным средством связи Майлза становится спутниковый телефон, по которому он общается с таинственной женщиной, оказавшейся в похожей ситуации. Пара должна работать сообща, чтобы сбежать и выяснить, кто и почему их похитил.
Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2022
Производство Grindstone Entertainment Group, Mill House Motion Pictures
Другие названия
The Abandon, Perdido, Escape the Cube, Mahajäetud
В ролях
Джонатан Розенталь
Рейтинг фильма

4.3
Оцените 10 голосов
4.3 IMDb
Куб: Игра на выживание

