Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Дорогая Зои
1 постер
Киноафиша Фильмы Дорогая Зои

Дорогая Зои

Dear Zoe 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Пятнадцатилетняя Тесс живет в Питтсбурге с мамой Элли, отчимом Дэвидом и сводной сестрой Эм. Ник, отец Тесс, живет в более бедном соседнем районе. Между всеми членами этого большого семейства вот уже долгое время висит гнетущее напряжение. Дело в том, что в роковой день 11 сентября 2001 года они потеряли Зои — младшего ребенка в семье. Долгое время все пытались справиться с трагедией вместе, но со временем Тесс стала чувствовать, что никто не понимает ее горе. Чтобы найти в себе силы жить дальше, Тесс начинает писать письма Зои, в которых рассказывает, что происходит с ней и с их семьей после трагедии.

Страна США
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2022
Производство Zin Haze Productions, Resonate Entertainment
Другие названия
Dear Zoe, Querida Zoe, Дорогая Зои
Режиссер
Грен Уэллс
В ролях
Сэди Синк
Сэди Синк
Тео Росси
Тео Росси
Джессика Кэпшо
Джастин Барта
Джастин Барта
Вивьен Лира Блэр
Вивьен Лира Блэр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Дорогая Зои - смотреть в онлайн-кинотеатре

Дорогая Зои

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше