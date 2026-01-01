Пятнадцатилетняя Тесс живет в Питтсбурге с мамой Элли, отчимом Дэвидом и сводной сестрой Эм. Ник, отец Тесс, живет в более бедном соседнем районе. Между всеми членами этого большого семейства вот уже долгое время висит гнетущее напряжение. Дело в том, что в роковой день 11 сентября 2001 года они потеряли Зои — младшего ребенка в семье. Долгое время все пытались справиться с трагедией вместе, но со временем Тесс стала чувствовать, что никто не понимает ее горе. Чтобы найти в себе силы жить дальше, Тесс начинает писать письма Зои, в которых рассказывает, что происходит с ней и с их семьей после трагедии.