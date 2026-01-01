Оповещения от Киноафиши
Молодой крестьянин Юрась, талантливый резчик по дереву, любит дочь гончара Настю. Девушка отвечает Юрасю взаимностью. Однако её мать не хочет отдавать дочь за бедняка и предпочитает ему чванливого и глупого школяра Самохвальского, который уже давно добивается руки Насти. На помощь молодым влюбленным приходит Нестёрка. Переодевшись в мантию учёного, он выступает противником Самохвальского на диспуте, устроенном паном Барановским…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 1955
Производство Беларусьфильм
Другие названия
Nesterka, A furfangos Nyeszterka, Нестерка
Режиссер
Александр Зархи
В ролях
Борис Тенин
Борис Тенин
Лилия Дроздова
Игорь Савкин
Эраст Гарин
Эраст Гарин
Георгий Бударов
Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
