Эшли всегда была «королевой Рождества» в городе. Однажды она встречает Бена, нового красивого парня в городе, который любит Рождество так же сильно, как и она.
СтранаКанада
Продолжительность1 час 29 минут
Год выпуска2021
ПроизводствоReel One Entertainment, CME Autum Productions
Другие названия
Loving Christmas, Crazy for Christmas, Draži Božića, Królowie Bożego Narodzenia, La regina del Natale, La reina de la Navidad, La Reine de Noël, Rainha do Natal, Új szerelem karácsonyra, Wrapped Up in Love, Zaljubljena v božič, Zaljubljeni u Božić, Zamilované Vánoce