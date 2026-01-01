Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На помощь! » 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Завернуто с любовью
1 постер
Киноафиша Фильмы Завернуто с любовью

Завернуто с любовью

Loving Christmas 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Эшли всегда была «королевой Рождества» в городе. Однажды она встречает Бена, нового красивого парня в городе, который любит Рождество так же сильно, как и она.

Страна Канада
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2021
Производство Reel One Entertainment, CME Autum Productions
Другие названия
Loving Christmas, Crazy for Christmas, Draži Božića, Królowie Bożego Narodzenia, La regina del Natale, La reina de la Navidad, La Reine de Noël, Rainha do Natal, Új szerelem karácsonyra, Wrapped Up in Love, Zaljubljena v božič, Zaljubljeni u Božić, Zamilované Vánoce
Режиссер
Michelle Ouellet
В ролях
Бриттани Бристоу
Оливье Рено
Matt Wells
Арт Хиндл
Джонатан Уитэйкер
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Завернуто с любовью - смотреть в онлайн-кинотеатре

Завернуто с любовью

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Папа может
Папа может
2026, Россия, семейный, комедия
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше