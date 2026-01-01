Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Стальные леди: Как будто завтрашнего дня не будет
1 постер
Киноафиша Фильмы Стальные леди: Как будто завтрашнего дня не будет

Стальные леди: Как будто завтрашнего дня не будет

Teräsleidit - kuin viimeistä päivää 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Финляндия
Год выпуска 2025
Бюджет €1 501 000
Производство Helsinki-filmi
Другие названия
Teräsleidit - kuin viimeistä päivää, Ladies of Steel: Like There's No Tomorrow, Stålsystrar - Som sista dagen
Режиссер
Памела Тола
В ролях
Леена Уотила
Села Селла
Sanna-Kaisa Palo
Пирьо Лонка
Ээро Сааринен
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
