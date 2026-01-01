Оповещения от Киноафиши
Aghosham

Aghosham 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 43 минуты
Год выпуска 2025
Сборы в мире $1 783
Производство CN Global Movies, Light House Media
Другие названия
Aghosham
Режиссер
Amal K. Joby
В ролях
Нараин
Dhyan Sreenivasan
Аджу Варгиз
Виджаярагхаван
Джонни Антони
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

9.4
Оцените 10 голосов
9.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

