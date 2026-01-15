Главная героиня, Аянат, вынуждена искать работу из-за сложного материального положения ее семьи. Маму Аянат преследуют заемщики ее покойного отца и угрожают им расправой в случае невозврата долга. В отчаянии Аянат ищет пути быстрого и нелегального заработка. Однажды став жертвой цыган-гипнотизеров, она захотела научиться криминальному гипнозу, так как увидела в этом большие перспективы. Благодаря своей настойчивости, она вступает в «ряды цыган». Цыгане учат ее всем азам мошенничества с помощью гипноза. Умело проворачивая аферы, Аянат все глубже погружается в криминальный мир. В очередном деле их команда переходит дорогу влиятельной преступной группировке. Теперь, чтобы выжить, Аянат придется пойти на жертвы.