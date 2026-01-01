Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Фокин. Балет. Революция
1 постер
Киноафиша Фильмы Фокин. Балет. Революция

Фокин. Балет. Революция

18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Конец ХIХ века Мариус Петипа ревностно следит за сохранением в Мариинском театре классического балета. Но молодой хореограф Михаил Фокин предлагает свои новаторские постановки. Его вдохновляет стиль Айседоры Дункан, он дополняет классические па свободными движениями. Музыка и танец сливаются воедино. Для Фокина важно передать атмосферу эпохи, в которой происходит действие. Всё это он рассказывает британскому журналисту Арнольду Хаскеллу, который встретился с ним уже в 30-е годы ХХ века. Революционные мысли Фокина находят отражение в костюмах и сценографии. Мужчины впервые получают сольные партии. Его вызов совпадает с первой русской революцией. Фокина охватывает дух свободы. Но наступает время реакции. И тут импресарио Сергей Дягилев приглашает молодого хореографа ставить спектакли в проекте «Русские сезоны». Париж отлично подходит для революций! Интервью М. Фокина строится на фрагментах высказываний о балете и творчестве из его книги «Против течения», в фильме используются архивные материалы, переданные сыном М. Фокина в Театральную библиотеку Санкт-Петербурга, различные эпизоды балетных спектаклей, а также звучат интервью известных экспертов в мире танцевального искусства, среди которых балетный критик «Нью-Йорк Таймс» Аластер Маколей, писатель Роланд Уэска, театровед и историк балета Линн Гарафола, продюсер проекта «Русские сезоны XXI века» Андрис Лиепа, исследователи истории танца и двигательной культуры Роджер Смит и Ирина Сироткина.

Страна Беларусь
Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2025
Режиссер
Александр Мышалов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
