Постер мультфильма Наруто: Ниндзя в стране снега
Наруто: Ниндзя в стране снега

Gekijô-ban Naruto: Daikatsugeki! Yukihime ninpôchô dattebayo!! 18+
О фильме

Фильм начинается с похода в кинотеатр Наруто, Саске и Сакуры, где они смотрели новый фильм про отважную принцессу Фуун. Наруто был настолько впечатлен фильмом, что захотел встретиться с этой прекрасной девушкой при первой же возможности. И его желание вскоре исполнилось... На съемках следующего фильма девушка проносится мимо него на лошади, спасаясь от разбойников. Наруто, не веря своему счастью, спасает ее, не понимая, что это была лишь актерская постановка. Но по законам жанра, в реальной жизни актеры обычно оказываются совершенно другими людьми... И тут Наруто ждет большое разочарование, особенно когда он узнает, что их команде придется сопровождать актрису в страну Снега. Однако, не все так просто в этом фильме, "лжепринцесса без чувств" все таки окажется настоящей принцессой, за которую Наруто будет готов отдать свою жизнь.
Страна Япония
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2004
Премьера в мире 9 января 2026
Дата выхода
9 января 2026 Болгария C
Сборы в мире $11 153 598
Производство Naruto Movie Production Committee, Aniplex, Bandai Co. Ltd.
Другие названия
Gekijô-ban Naruto: Daikatsugeki! Yukihime ninpôchô dattebayo!!, Naruto the Movie: Ninja Clash in the Land of Snow, Naruto - The Movie - Geheimmission im Land des ewigen Schnees, Naruto : Les Chroniques ninja de la princesse des neiges, Naruto Filmul: Bătălia Ninja în Tărâmul Zăpezii, Naruto il film: La primavera nel paese della neve, Naruto La Película: ¡La Gran misión! ¡El rescate de la Princesa de la Nieve!, Naruto, le film : Naruto et la Princesse des neiges, Naruto: ¡Batalla ninja en la tierra de la nieve!, Naruto: Batalla ninja a la Terra de la Neu!, Naruto: Cuộc Chiến Ở Tuyết Quốc, Naruto: O Confronto Ninja no País da Neve, Naruto: O Filme - O Confronto Ninja no País da Neve, Наруто Фільм 1: Сутичка ніндзя у Країні Снігу, Наруто: Ниндзя в стране снега, 劇場版 NARUTO 大活劇!雪姫忍法帖だってばよ!!, 火影忍者劇場版：大活劇！雪姬忍法帖！
Режиссер
Тэнсай Окамура
В ролях
Дзюнко Такэути
Тиэ Накамура
Тиэ Накамура
Noriaki Sugiyama
Noriaki Sugiyama
Кадзухико Иноуэ
Кадзухико Иноуэ
Юко Каида
Юко Каида
Все актеры и съемочная группа

