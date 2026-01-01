После громкой акции протеста дерзкие активистки «Эгемен айымдар» оказываются перед жёстким выбором: месяц в тюрьме или месяц в армии. Их вызывающее заявление - «Мы тоже можем служить как парни!» - взрывает информационное поле, и в высших кабинетах решают доказать им обратное. Но девушки принимают вызов. Теперь им предстоит столкнуться с суровым полковником, армейской дисциплиной и соревнованием против бывалых солдат - и всё ради одного вопроса: смогут ли они отстоять права женщин и доказать, что их недооценивать - это ошибка?