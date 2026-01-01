Оповещения от Киноафиши
Полчанки

18+
О фильме

После громкой акции протеста дерзкие активистки «Эгемен айымдар» оказываются перед жёстким выбором: месяц в тюрьме или месяц в армии. Их вызывающее заявление - «Мы тоже можем служить как парни!» - взрывает информационное поле, и в высших кабинетах решают доказать им обратное. Но девушки принимают вызов. Теперь им предстоит столкнуться с суровым полковником, армейской дисциплиной и соревнованием против бывалых солдат - и всё ради одного вопроса: смогут ли они отстоять права женщин и доказать, что их недооценивать - это ошибка?

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 1 января 2026
Дата выхода
1 января 2026 Кыргызстан 12+
Режиссер
Нурсултан Зарылов
В ролях
Динара Багышбаева
Айжан Аденова
Адеми Бейшенбекова
Жибек Бактыбекова
Рейтинг фильма

0.0
5 голосов
Место в рейтинге
Отзывы о фильме

TALGAR ZAMIR-SEIT 1 января 2026, 20:39
Армия, феминизм и юмор: выдержали ли «Полчанки» марш-бросок?  Кинокритика к фильму «Полчанки» \
\
Что такое равноправие и как о нём говорить в… Читать дальше…
