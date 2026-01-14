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Постер фильма TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик
6.0
Киноафиша Фильмы TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик
6.0

TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик

, 1999
Caisse-Noisette
Германия / музыка / 18+
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Постер фильма TheatreHD: Берлинская государственная опера: Щелкунчик
6.0
Пойду 1
Не пойду 0

О фильме

На пути домой и к счастью: Владимир Малахов и Надя Сайдакова в главной рождественской сказке Иногда путь к счастью бывает не только долгим, но и опасным. Юная Мари знает это на собственном опыте: в детстве её жестоко разлучили с родной матерью. Страхи детских воспоминаний преследуют Мари. Но однажды ей суждено не только вернуться в родной дом, но и найти свою любовь! Спектакль Патриса Бара со сцены Берлинской оперы – это классический танец и причудливые виньетки сюжета, это большая звезда балета Владимир Малахов в партии Щелкунчика и Даниэль Баренбойм за дирижёрским пультом, это элегантность костюмов и декораций и настроение сбывшейся мечты, за которую пришлось всерьёз побороться. Это праздник, которого так ждёшь. Сколь сказочный, столь и мистический, «Щелкунчик» Гофмана прекрасен, в том числе, и тем, что является открытым для множества самых разных интерпретаций. Французский хореограф Патрис Бар выбрал трактовку с историческим уклоном. В отличие от классической версии, начинающейся идиллией и ожиданием праздника, в спектакле Бара история (да и жизнь героини) начинается со страшных испытаний. Его Мари – дочь герцогини, похищенная в детстве из родного дома, разлучённая с матерью во время вооруженного мятежа. Мари живёт в приёмной семье – но призраки прошлого не отпускают её. Однажды на Рождество девочка получает в подарок Щелкунчика, одетого в костюм гвардейца: кукла напоминает ей о пережитой в детстве трагедии. Из царства ночных кошмаров её спасает загадочный Дроссельмейер, который отводит Мари к её настоящей матери, что правит теперь в стране снегов. Там девушка и находит свое счастье. Искать точные исторические отсылки в постановке Бара вряд ли стоит. В конце концов балет мы любим не за это. Спектакль, вписанный в некий исторический контекст, при этом остаётся классическим по структуре и прекрасным – по чистоте танца. Главная звезда его, конечно, Владимир Малахов. Знаменитый выпускник Московской академии балета, сделавший западную и восточную (сейчас он худрук в Токио) карьеру – обладатель уникальных балетных данных, которые в народе называют «танцует как дышит». Его принц – образец аристократического балетного стиля, но не менее хороши и исполнительницы двух главных женских ролей Надя Сайдакова (Мари) и Беатрис Кноп (герцогиня). Мари, своей мечтательной задумчивостью отчего-то напоминающая пушкинскую Татьяну – не весёлая резвая девочка, которой часто изображают героиню «Щелкунчика». Её грусть, страхи и надежды отзываются в совсем не пряничной музыке Чайковского, её любовь – ясная и чистая, звучит не как фантазия, но как сбывшееся, выстраданное счастье. «Щелкунчик» со сцены Берлинской оперы – не наивная детская сказка, но путь домой или путь к себе – через испытания, мечты и зарождение новых чувств.

В ролях

Даниэль Баренбойм
Musicalische Leitung
Torsten Händler
Dr. Stahlbaum
Беатрис Кноп
Ice Queen (Marie's real mother)
Владимир Малахов
Nutcracker Prince
Оливер Матц
Drosselmeyer
Надя Сайдакова
Marie
Deutsche Staatsoper Berlin
Corps de Ballet
Kira Kirillova
Luisa
Viara Natcheva
Snow Queen
Steffen Neumann
Fritz
Режиссер Alexandre Tarta
Сценарист Patrice Bart, Эрнст Теодор Амадей Гофман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 1999
Премьера в мире 14 января 2026
Дата выхода
14 января 2026 Казахстан 6+
Производство Bel Air Media, Zweites Deutsches Fernsehen (ZDF), ARTE
Другие названия
Caisse-Noisette

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb
Обновлено 25 декабря 2025

Отзывы о фильме

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