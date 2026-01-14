На пути домой и к счастью: Владимир Малахов и Надя Сайдакова в главной рождественской сказке Иногда путь к счастью бывает не только долгим, но и опасным. Юная Мари знает это на собственном опыте: в детстве её жестоко разлучили с родной матерью. Страхи детских воспоминаний преследуют Мари. Но однажды ей суждено не только вернуться в родной дом, но и найти свою любовь! Спектакль Патриса Бара со сцены Берлинской оперы – это классический танец и причудливые виньетки сюжета, это большая звезда балета Владимир Малахов в партии Щелкунчика и Даниэль Баренбойм за дирижёрским пультом, это элегантность костюмов и декораций и настроение сбывшейся мечты, за которую пришлось всерьёз побороться. Это праздник, которого так ждёшь. Сколь сказочный, столь и мистический, «Щелкунчик» Гофмана прекрасен, в том числе, и тем, что является открытым для множества самых разных интерпретаций. Французский хореограф Патрис Бар выбрал трактовку с историческим уклоном. В отличие от классической версии, начинающейся идиллией и ожиданием праздника, в спектакле Бара история (да и жизнь героини) начинается со страшных испытаний. Его Мари – дочь герцогини, похищенная в детстве из родного дома, разлучённая с матерью во время вооруженного мятежа. Мари живёт в приёмной семье – но призраки прошлого не отпускают её. Однажды на Рождество девочка получает в подарок Щелкунчика, одетого в костюм гвардейца: кукла напоминает ей о пережитой в детстве трагедии. Из царства ночных кошмаров её спасает загадочный Дроссельмейер, который отводит Мари к её настоящей матери, что правит теперь в стране снегов. Там девушка и находит свое счастье. Искать точные исторические отсылки в постановке Бара вряд ли стоит. В конце концов балет мы любим не за это. Спектакль, вписанный в некий исторический контекст, при этом остаётся классическим по структуре и прекрасным – по чистоте танца. Главная звезда его, конечно, Владимир Малахов. Знаменитый выпускник Московской академии балета, сделавший западную и восточную (сейчас он худрук в Токио) карьеру – обладатель уникальных балетных данных, которые в народе называют «танцует как дышит». Его принц – образец аристократического балетного стиля, но не менее хороши и исполнительницы двух главных женских ролей Надя Сайдакова (Мари) и Беатрис Кноп (герцогиня). Мари, своей мечтательной задумчивостью отчего-то напоминающая пушкинскую Татьяну – не весёлая резвая девочка, которой часто изображают героиню «Щелкунчика». Её грусть, страхи и надежды отзываются в совсем не пряничной музыке Чайковского, её любовь – ясная и чистая, звучит не как фантазия, но как сбывшееся, выстраданное счастье. «Щелкунчик» со сцены Берлинской оперы – не наивная детская сказка, но путь домой или путь к себе – через испытания, мечты и зарождение новых чувств.