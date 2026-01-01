Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Фильмы David Bowie: The Final Act

David Bowie: The Final Act

David Bowie: The Final Act 18+
Напомним о выходе в прокат
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Сборы в мире $51 828
Производство ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), DR Danish Broadcasting
Другие названия
David Bowie: The Final Act, Bowie: The Final Act, Bowie, dernier acte, Bowie: el último acto, David Bowie - Siste akt, David Bowie: Det sidste kapitel, David Bowie: Sista akten
Режиссер
Jonathan Stiasny
В ролях
Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Голди
Гари Кемп
Моби
Jayne Middlemiss
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия, мелодрама
Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят
«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?
Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл
«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби
Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше