Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Персоны
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Фильмы
David Bowie: The Final Act
David Bowie: The Final Act
David Bowie: The Final Act
18+
Напомним о выходе в прокат
биография
документальный
музыка
Страна
Великобритания
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2025
Сборы в мире
$51 828
Производство
ARTE, Bayerischer Rundfunk (BR), DR Danish Broadcasting
Другие названия
David Bowie: The Final Act, Bowie: The Final Act, Bowie, dernier acte, Bowie: el último acto, David Bowie - Siste akt, David Bowie: Det sidste kapitel, David Bowie: Sista akten
Режиссер
Jonathan Stiasny
В ролях
Дэвид Боуи
Голди
Гари Кемп
Моби
Jayne Middlemiss
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.0
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
В прокате
Премьеры
Онлайн
Аватар: Пламя и пепел
Рецензия
Отзывы
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Рецензия
Отзывы
2025, США, драма, исторический
Горничная
Рецензия
Отзывы
2025, США, триллер
Убежище
Отзывы
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Рецензия
Отзывы
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Отзывы
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Рецензия
Отзывы
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Рецензия
Отзывы
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Отзывы
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Отзывы
2026, Россия, приключения
Комментируй это
Отзывы
2026, Россия, комедия, мелодрама
Кто же на самом деле резидент Ювель во 2 сезоне «Художника»: предателя раскрыли — но зрители не верят
«Дискредитация сериала»: «Невский-8» еще не вышел, а зрители уже спорят — зачем он вообще нужен?
Десятилетиями момент со Штирлицем на кладбище считали досадным ляпом: и только сейчас раскрылся истинный смысл
«Зритель не пошел»: самый провальный советский фильм Михалкова россияне в один голос назвали «бессмертной классикой»
Хочется плакать не о своей жизни? Тогда включайте «Рамону» - мексиканский сериал в старых добрых традициях: все красиво и с любовью
Три мини-сериала февраля, которые можно проглотить за выходные
Не зря этот фильм дважды победил на «Золотом глобусе-2026»: хвалит даже Кодзима – «чтобы такое создать, нужно быть ведьмой»
Она работала в «Конституционном суде» и никогда не была актрисой: история Катерины Матвеевны из «Белого солнца пустыни»
3,1 млн просмотров за неделю: новый триллер Netflix обогнал «Поезд в Пусан» по накалу — но в нем нет ни одного зомби
Испания, Британия и Корея: эти 3 детективных сериала высоко оценили на IMDb, но вы могли их не заметить
Нашли 9 фильмов в духе «Достать ножи»: каждый кадр – искусство, а сюжет – та еще головоломка
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667