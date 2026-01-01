Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Стеклянная челюсть

Стеклянная челюсть

Glass Chin 18+
О фильме

В центре истории окажется бывший чемпион по боксу, который находится перед тяжким, для него выбором: либо дружба, либо его амбиции, и все это на фоне обвинения в убийстве.
Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2014
Производство ONEZERO Films
Другие названия
Glass Chin, Barbie de sticla, Der Mann mit dem gläsernen Kinn, Telhados de Vidro, Üvegállú, Стеклянная челюсть
Режиссер
Ноа Бушел
В ролях
Кори Столл
Кори Столл
Билли Крудап
Билли Крудап
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Юл Васкес
Юл Васкес
Келли Линч
Келли Линч
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 10 голосов
5.4 IMDb
Кадры из фильма
