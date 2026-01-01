Оповещения от Киноафиши
«Несвятая Валентина»
1
Стеклянная челюсть
Стеклянная челюсть
Glass Chin
18+
драма
триллер
О фильме
В центре истории окажется бывший чемпион по боксу, который находится перед тяжким, для него выбором: либо дружба, либо его амбиции, и все это на фоне обвинения в убийстве.
Страна
США
Продолжительность
1 час 27 минут
Год выпуска
2014
Производство
ONEZERO Films
Другие названия
Glass Chin, Barbie de sticla, Der Mann mit dem gläsernen Kinn, Telhados de Vidro, Üvegállú, Стеклянная челюсть
Режиссер
Ноа Бушел
В ролях
Кори Столл
Билли Крудап
Марин Айрлэнд
Юл Васкес
Келли Линч
Рейтинг фильма
5.4
10
голосов
5.4
IMDb
