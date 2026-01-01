Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Рай под ногами матерей 2: Письмо матери» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Шерлок: Дело зла
1 постер
Киноафиша Фильмы Шерлок: Дело зла

Шерлок: Дело зла

Sherlock 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Шерлок Холмс вновь гонится за профессором Мориарти и стреляет в него. Пуля смертельно ранит. Однако труп профессора не найден, так как он попадает в канализацию. Холмс продолжает расследование убийств с мистером Ватсоном и выясняет, что Мориарти жив! Но как доказать это инспектору Лейстреду?
Страна Румыния / США
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2002
Бюджет $6 000 000
Производство Alliance Cinema, Box TV, Castel Film Romania
Другие названия
Sherlock, A Case of Evil, Sherlock Holmes - Case of Evil, Sherlock Holmes esete a gonosszal, Sherlock Holmes: El caso de los traficantes asesinos, Sherlock Holmes: Ördögi gyilkosok nyomában, Sherlock, la marque du Diable, Sherlock: Case of Evil, Sherlock: la marque du diable, Tanarul Sherlock Holmes, Шерлок, Шерлок: Дело зла, ヤング・シャーロック・ホームズ　対決×モリアーティ教授
Режиссер
Грэхэм Тикстон
В ролях
Джеймс Д’Арси
Джеймс Д’Арси
Роджер Морлидж
Габриель Анвар
Габриель Анвар
Винсент Д’Онофрио
Винсент Д’Онофрио
Ричард Э. Грант
Ричард Э. Грант
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше