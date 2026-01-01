Шерлок Холмс вновь гонится за профессором Мориарти и стреляет в него. Пуля смертельно ранит. Однако труп профессора не найден, так как он попадает в канализацию. Холмс продолжает расследование убийств с мистером Ватсоном и выясняет, что Мориарти жив! Но как доказать это инспектору Лейстреду?
СтранаРумыния / США
Продолжительность1 час 40 минут
Год выпуска2002
Бюджет$6 000 000
ПроизводствоAlliance Cinema, Box TV, Castel Film Romania
Другие названия
Sherlock, A Case of Evil, Sherlock Holmes - Case of Evil, Sherlock Holmes esete a gonosszal, Sherlock Holmes: El caso de los traficantes asesinos, Sherlock Holmes: Ördögi gyilkosok nyomában, Sherlock, la marque du Diable, Sherlock: Case of Evil, Sherlock: la marque du diable, Tanarul Sherlock Holmes, Шерлок, Шерлок: Дело зла, ヤング・シャーロック・ホームズ 対決×モリアーティ教授