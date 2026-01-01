Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Ловушка для призраков
1 постер
Ловушка для призраков

Ловушка для призраков

Die Drei !!! 18+
О фильме

Франци, Мари и Ким участвуют в постановке «Питера Пена». В их театре, пострадавшем от пожара много лет назад, начинают происходить странные вещи — кто-то разворовывает костюмерную и оставляет пугающие надписи на стенах. Девочкам предстоит оставить образы фей и потерянных мальчишек, посвятив себя роли детективов.
Страна Германия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Сборы в мире $1 705 811
Производство Constantin Film, Rat Pack Filmproduktion, Westside Filmproduktion
Другие названия
Die Drei !!!, The Three Exclamation Marks, Die drei!!!, BFF Detectives, Die drei Ausrufezeichen, Super trio, Tre fantastiche ragazze!!!, 神探三人組
Режиссер
Вивиан Андерегген
В ролях
Юрген Фогель
Томас Хайнце
Гиннерк Шонеманн
Сильвестр Грот
Бибиана Беглау
Рейтинг фильма

5.0
10 голосов
5 IMDb
Ловушка для призраков

Отзывы о фильме

Кадры из фильма
