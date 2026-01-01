Франци, Мари и Ким участвуют в постановке «Питера Пена». В их театре, пострадавшем от пожара много лет назад, начинают происходить странные вещи — кто-то разворовывает костюмерную и оставляет пугающие надписи на стенах. Девочкам предстоит оставить образы фей и потерянных мальчишек, посвятив себя роли детективов.

