Франци, Мари и Ким участвуют в постановке «Питера Пена». В их театре, пострадавшем от пожара много лет назад, начинают происходить странные вещи — кто-то разворовывает костюмерную и оставляет пугающие надписи на стенах. Девочкам предстоит оставить образы фей и потерянных мальчишек, посвятив себя роли детективов.
СтранаГермания
Продолжительность1 час 39 минут
Год выпуска2019
Сборы в мире$1 705 811
ПроизводствоConstantin Film, Rat Pack Filmproduktion, Westside Filmproduktion
Другие названия
Die Drei !!!, The Three Exclamation Marks, Die drei!!!, BFF Detectives, Die drei Ausrufezeichen, Super trio, Tre fantastiche ragazze!!!, 神探三人組