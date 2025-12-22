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6.6
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Отцовское сердце
6.6
Отцовское сердце
, 2024
Akildan Kalbe
Турция / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.6
В ролях
Керем Алышик
Sadik
Ханде Сорал
Defne
Шенай Гюрлер
Lale
Batuhan Bayar
Ruzgar
Мюфит Айтекин
Kadir
Саим Бабайигит
Tuncay Kaynak
Halil
Kayra Senocak
Hasip
Asya Gumus Bagioglu
Su
Rabia Kara Yavuz
Buro Calisani
Aleksandr Uzun
Plaza Calisani
Режиссер
Озер Фейзиоглу
Сценарист
Озер Фейзиоглу
,
Авни Туна Диллигиль
Композитор
Can Algec
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Турция
Продолжительность
1 час 37 минут
Год выпуска
2024
Бюджет
70 000 000 TRL
Сборы в мире
$49 038
Производство
US Yapim, Fikrigun Film, Sinehane
Другие названия
Akildan Kalbe, Akıldan Kalbe, My Dad's Heart, Отцовское сердце
Еще
Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 22 декабря 2025
Отзывы о фильме
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