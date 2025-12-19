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, 2022
The Island of Forgiveness
Тунис / драма / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Места съёмок
7.4
В ролях
Мохаммед Али Бу Жемаа
Ammar
Клаудия Кардинале
Agostina
Мохаммед Грайя
Катя Греко
Паола Лавини
Bahri Rahali
Chedly Arfaoui
Badis Behi
Lead
Chedly Ben Messaoud
Ignacio
Ali Bennor
Dario
Meftah Boukrayaa
Salah
Kamil Cagniard
Andrea
Режиссер
Ridha Behi
Сценарист
Ridha Behi
Композитор
Marco Werba
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Тунис
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2022
Бюджет
$1 000 000
Производство
Alya Films, Hamzeh Mystique Films
Другие названия
The Island of Forgiveness, L'Île du Pardon
Еще
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
10
голосов
7.2
IMDb
Обновлено 19 декабря 2025
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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